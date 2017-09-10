عواصف عاتية بسرعة 195 كم تجتاح فلوريدا مع اقتراب إعصار إرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن الإعصار إرما بات على بعد 175 كيلومترا جنوبي شرق كي وست بولاية فلوريدا وإن عواصف عاتية تجتاح جنوب الولاية.

وبلغت سرعة الرياح 195 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز إن مركز الإعصار إرما سيواصل التحرك قرب الساحل الشمالي لكوبا خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يقترب من سلسلة جزر فلوريدا كيز صباح الأحد.

وقد أمر حاكم فلوريدا أكثر من ستة ملايين شخص اخلاء منازلهم، مع اقتراب الإعصار إرما من الولاية.

وأشار حاكم الولاية إلى أن 76 ألف شخص باتوا بدون كهرباء، وثلاثة ملايين مهددون بانقطاع التيار الكهربائي عنهم خلال مرور الإعصار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الأميركية إن تصنيف الإعصار انخفض إلى الدرجة الثالثة وهو يغادر مناطق كوبا، إلا أنها توقعت أن يستعيد الإعصار قوته مع اقترابه من اليابسة في فلوريدا ليعود إلى الدرجة الرابعة.

وقالت مصادر إن خمسة وعشرين شخصا قتلوا في جزر الكاريبي بسبب الإعصار.