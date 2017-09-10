أستراليا تقدم مساعدات إنسانية إلى الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

كانبيرا(صدى):

قدمت الحكومة الأسترالية، مساعدات إنسانية بقيمة 5 مليون دولار أسترالي إلى أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار ولمساعدة بنغلاديش في تأمين الاحتياجات الإنسانية لعشرات الآلاف من الروهينجا الهاربين من أعمال العنف في ولاية راخين.

ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان صادر لها، سلطات ميانمار إلى ضبط النفس ولحماية المدنيين وإتاحة سبل الوصول غير المشروط للعاملين في المجال الإنساني.

وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة سترفع حجم المساعدات الأسترالية الإجمالية إلى الروهينجا والمجتمعات المتأثرة في ميانمار وبنغلاديش إلى أكثر من 50 مليون دولار أسترالي منذ العام 2012م.