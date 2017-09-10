بالفيديو.. مفحط يصطدم بسيارتين وكاد أن يتسبب بكارثة مرورية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فقد مفحط السيطرة على سيارته في أحد الطرق السريعة، مما تسبب في اصطدام سيارتين، وكاد أن يتسبب في كارثة مرورية.

وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح موعد أو مكان حدوثه، سير المفحط بسرعة جنونية قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بسيارة أخرى ثم تصطدم السيارة الثانية بسيارة ثالثة في مشهد يروع الآمنين في الطرقات.