بالفيديو.. مفحط يصطدم بسيارتين وكاد أن يتسبب بكارثة مرورية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مفحط يصطدم بسيارتين وكاد أن يتسبب بكارثة مرورية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فقد مفحط السيطرة على سيارته في أحد الطرق السريعة، مما تسبب في اصطدام سيارتين، وكاد أن يتسبب في كارثة مرورية.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح موعد أو مكان حدوثه، سير المفحط بسرعة جنونية قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بسيارة أخرى ثم تصطدم السيارة الثانية بسيارة ثالثة في مشهد يروع الآمنين في الطرقات.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18864 ] نشر منذ 15 ساعة
شكله محتفل بخروج الكنق بدر
للأسف التهاون فالأحكام مع مثل هؤلاء هو سبب إزدهارهم فالشوارع والطرقات
وسبب لأزهاق أرواح الأبرياء
القاضي الي اطلق سراح الكنق وخفف عنه الحكم
ماابتلي بفقد عزيز علية بسببهم
ولا كان حس بلي كثير من المكلومين يحسون فيه
الأسرة الي فقدت معيلها
والي تيتم من صغره
والي فقد أخ أو أخت أو أم
لكن لاصار الأحساس والضمير ميت
فقل على الدنيا السلام.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3539 ] نشر منذ 14 ساعة
فَحط يا مفَحط عسى يفَحطون ألناس على قَبرِك .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33900 ] نشر منذ 13 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله .. ماانقرضوا هاالأشكال لسى ؟؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 12 ساعة
هذه نهاية الهياط
وكثرة الدلع والترف
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2294 ] نشر منذ 11 ساعة
ياليتني ادري وش يحس به هذا المفحط
الله يهديه ويصلحه
مغرد[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 10 ساعات
السبب هو التالى كثرت الماده كل بزر معاه سياره تبذير النعمه ذبا يحه كا مله ترما بالزباله امل من الدوله انها تضغط على المواطن اكثر حتى يعرف الواحد قدر النعمه والله لو تعب بالسياره ما فحط 2 الا حكام ويطلع بالواسطه هاو الكنق قبل اخذ المحكوميه كا مله يطلع باى حق المهم النعمه زادت والشعب يقول يبى زيادة راتب لا والله ما نستحقها لا هذا البذبخ صراحه
الريان[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 10 ساعات
غييوووور الفحط يحس بنغزات شياطين الإنس والجن ويتجه للاثاره والمغامرات عشان يعوض النقص الي فيه
مغرد[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 10 ساعات
شوفوا الثما مه تطعيس وتفحيط سيارات جديده انظروا المنطقه الشرقيه الهاف مون خميس وجمعه سيارات جديده يا خذها تفسيط ويفحط فيه يصدم ويصبح مديون ويقول تكفون عليه دين الراتب ما يكفى اذا الدوله تبى تنظر للمواطن هل هو فقير ولا بطران يروحون مكان التفحيط والتطعيس الخميس والجمعه ويشوفون البذخ الى عا يشه الشعب الى يقول مديون يا اخى تبى تركب سياره فخمه وتها يط واخيرا تصدم فيها تا خذها بالتقسيط وتقول مديون وسددوا اقول جزاك ما جاك
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5481 ] نشر منذ 9 ساعات
عساه بالحادث الشنيع اللي يفك المسلمين من شره والله المفحطين ماحد قادر عليهم غير دعاوي المسلمين عليهم لان شرهم مستطير ولا فيه عقوبات تردعهم وهم ما يبون الهداية
ابو درزن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
وكالعادة ادارة المرور بأحلى نومة بعد ان ضاعت هيبتها في عيون المستهترين والمراهقين
مطب[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 4 ساعات
المرور بأحلى نومة
محايد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 15 دقيقة
العن امووو
الله عطاك على طول وباقي ماخلصت كلمتك حادث
ايش دخل اموو في هالموضوع
ممكن انه جالسه بالبيت وتدعي انه يرجع بالسلامه
او ممكن قاعده تسوي له غدا
او مريضه او ميته
الله يهديه والله يسامحك
وماتشوفون شر