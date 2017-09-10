بالفيديو.. يوفنتوس يستعد لبرشلونة بثلاثية في مرمى كييفو - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي، حامل اللقب في السنوات الـ6 الأخيرة، فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه كييفو فيرونا 3-صفر، أمس السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأراح المدرب ماسيميليانو أليجري عددا من لاعبيه الأساسيين، قبل حلوله الثلاثاء على برشلونة الإسباني في قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتصدر يوفنتوس الترتيب مؤقتا بتسع نقاط، مقابل 6 لكل من إنتر ونابولي وميلان وسمبدوريا الذين خاضوا مباراتين.

وعلى ملعب ” اليانز ستاديوم ” وتحت الأمطار، افتتح فريق ” السيدة العجوز ” التسجيل بنيران عكسية للفنلندي برباريم هيتيماي بعد ضربة حرة من البوسني ميراليم بيانيتش، وهذا خامس هدف يسجله كييفو في مرماه لمصلحة يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني، عزز الهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين النتيجة بتسديدة يمينية من داخل المنطقة بعد تمريرة من بيانيتش في الدقيقة 58، قبل أن يحسم مواطنه البديل باولو ديبالا الأرقام في الدقيقة 83 قبل نهاية اللقاء، إذ الهب الناحية الهجومية بعد مشاركته في الدقيقة الرابعة والخمسين.