الأهلي يعتزم مقاضاة المسيئين لـ " السومة " على خلفية شكره لبشار الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اعتزام مجلس إدارة النادي الأهلي مقاضاة عدد من المغردين المسيئين لمهاجم الفريق عمر السومة؛ بسبب تصريحاته التليفزيونية التي شكر خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت المصادر، أن الإدارة ستكلف محامي النادي برصد التغريدات المسيئة للاعب كافة خلال الفترة الماضية، تمهيداً لإعداد ملف كامل بشأنها وتقديمها للجهات القضائية، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي ماجد الفهمي أن النادي تقدم بشكاوى ضد عدد من الإعلاميين، لافتا إلى أنه ستتم مقاضاة المسيئين كافة للاعب.

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