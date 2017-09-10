الزمالك يفقد أول نقطتين في الدوري المصري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فقد الزمالك المصري، نقطتين مبكرتين بتعادله مع مضيفه الإنتاج الحربي 1-1، باستاد السلام ضمن مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم للإنتاج عمر السعيد في الدقيقة 9، وتعادل للزمالك الكونجولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

ونجح عمر السعيد في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة التاسعة بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وتلاعب بمدافعي الزمالك وسدد في الزاوية اليسرى لمرمى أحمد الشناوي.

واعتمد المونتينغري نيبويشا يوفوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك في أول ظهور رسمي على اللاعبين الجدد القادمين في فترة الانتقالات الصيفية، باستثناء الثنائي أحمد الشناوي وأحمد فتوح، إضافة إلى العائدين من الإعارة حازم إمام وخالد قمر.

ونجح كاسونجو في استغلال خطأ محمود رزق مدافع الإنتاج إذ استخلص الكرة من عامر عامر وسددها في المرمى الخالي محرزا هدف التعادل للزمالك.

وفي مباراة ثانية، حول الإسماعيلي تأخره بهدفين أمام مضيفه الاتحاد السكندري إلى فوز 4-2.

تقدم الاتحاد السكندري بهدفي أحمد الألفي في الدقيقة 14، ثم عزز التقدم محمد كاماتشو بالهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يقلب الإسماعيلي الطاولة ويسجل أربعة أهداف عن طريق الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة 42، والمالي موسى كامارا في الدقيقة 76، والغاني ريتشارد بافور في الدقيقة 80، وإبراهيم حسن في الدقيقة 94.

وخيم التعادل السلبي على مباراة طنطا بضيفه النصر.

ويلعب الأحد الأسيوطي مع مصر المقاصة والمصري مع وادى دجلة والأهلي مع طلائع الجيش، والاثنين إنبي مع سموحة.