قرقاش يعلق على تحريفات الدوحة: قطر في موقع أصعب اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن قطر ” في موقع أصعب اليوم “، بعد تحريف مضمون الاتصال الهاتفي بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال قرقاش، في عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، ” المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الإماراتية عبر استقصادنا، الطرح مؤسف لأنه لن ينجح، ولأنه يتجاهل أساس المشكلة “.

وأضاف قرقاش ” على الشقيق المرتبك أن يعيّ أن الأزمة ليست مصطنعة بل نتيجة لدعمه للتطرف والتآمر على استقرار جيرانه، هي أزمة سياسية حقيقية علاجها غير إعلامي “.

وتابع: ” ونحن من الإمارات نسعى إلى حلّ حقيقي يقي المنطقة شرّ سياسات أتت على الخليج والعرب بالفوضى والعنف، والسعودية محل النفس في بحثنا المشترك عن حلّ “.

وأوضح قرقاش: ” أتمنى أن تكف الدوحة عن المناورة بعد أن باعت سيادتها بخسا وأن تتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية، فلا سبيل غير ذلك، وأقصر الطرق الصراحة مع الرياض” .

وأردف: ” ما تابعناه بالأمس غمرنا تفاؤلا بانفراج حقيقي، ولكن للأسف التردد والتراجع وتعدد مصادر القرار وغياب الحكمة بدّد الفرصة، قطر في موقع أصعب اليوم “.

وختم قائلا ” وبدلا من أن يسعى الشقيق المرتبك إلى محاولة دق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي عبر طرحه الإعلامي الساذج، الحكمة أن يعالج أزمته مع محيطه “.

وكانت قطر قد حرفت، عبر بيان على وكالة الأنباء القطرية، وقائع الاتصال الذي أجراه الشيخ تميم مع ولي العهد وأبدى فيه ” رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع “.