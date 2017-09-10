يونيسيف: 150 ألف طفل أصيبوا بالكوليرا في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف “، أمس السبت، إن 150 ألف طفل يمني أصيبوا بالكوليرا، منذ تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة الدولية في تغريدة عبر حسابها على ” تويتر “، أن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا، بلغت نحو 636 ألف حالة، منهم 150 ألف طفل تحت سن 5 سنوات.

وأضافت أن ألفين و62 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الوباء في الفترة المشار إليها.