يونيسيف: 150 ألف طفل أصيبوا بالكوليرا في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

يونيسيف: 150 ألف طفل أصيبوا بالكوليرا في اليمن
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف “، أمس السبت، إن 150 ألف طفل يمني أصيبوا بالكوليرا، منذ تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.
وأوضحت المنظمة الدولية في تغريدة عبر حسابها على ” تويتر “، أن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا، بلغت نحو 636 ألف حالة، منهم 150 ألف طفل تحت سن 5 سنوات.
وأضافت أن ألفين و62 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الوباء في الفترة المشار إليها.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3497 ] نشر منذ 22 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله . الله يرحَم حالهم .