مظاهرة في لندن تنديدًا بالمجازر ضد الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تظاهر العشرات، أمس السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تنديدًا بالانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين الروهينجا في إقليم أراكان، بميانمار.

وتجمع أكثر من 200 شخص من منظمات المجتمع المدني أمام مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مطالبين بلادهم بالتنديد بتلك الانتهاكات، كما طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل فورًا، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، رافعين شعارات طالبت بوقف ” إبادة الروهينجا”.

وقال رئيس المنظمة الوطنية للروهينجا نور الإسلام، إن المظاهرة تهدف ” لإسماع بريطانيا صوت معاناة إخواننا في أراكان “، معربا عن غضبه مما يحدث في ميانمار، قائلا: ” حري بمجلس الأمن الدولي والحكومة البريطانية، التدخل لوقف الانتهاكات، وإقامة مناطق آمنة داخل أراكان، والعمل على نقل المساعدات الإنسانية للمهجرّين “.

وأضاف أن ” أبناء الشعب الروهينجي لا يريدون العيش كلاجئين في بنغلاديش، أو أي مكان آخر، بل يريدون العيش في وطنهم وعلى أرضهم “.