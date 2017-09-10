بالفيديو.. قصة نجاح شاب برع في مهنة الطبخ رغم صغر سنه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

احترف الشاب عزام الصويان، مهنة الطبخ وأصبح ” شيف ” في أحد الفنادق الكبرى بالرياض على الرغم من صغر سنه الذي لم يتعدى 16 عاما، واشتهر بإعداد أصناف مختلفة من المأكولات والحلويات.

وأوضح الصويان، لقناة “MBC”، أنه قرر خوض تحديا جديدا في الحياة بمهنة الطبخ والتي بدأت معه كهواية منذ 3 سنوات، عندما دخل المطبخ وبدأ يصنع الحلويات لتكون بداية احترافه الطبخ معتمدا على تطوير ثقافته من خلال كتب الطبخ، مشيرا إلى أنه في أقل من عام برع في طبخ المأكولات الإيطالية والأمريكية.