مدني الشرقية يكشف ملابسات حريق شاحنات الجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تفاصيل حادث الحريق الضخم الذي اندلع في 5 شاحنات محملة بالوقود، بجوار إحدى المحطات على طريق ” الدمام– الجبيل ” ، والذي أسفر عن تفحم جثة مقيم آسيوي.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري، إن الحادث وقع نتیجة اصطدام شاحنة لوبد محملة بـ ” بلدوزر ” ، بشاحنة صھريج محملة بـ42 ألف لتر بنزين، في مدخل إحدى محطات الوقود، مضيفا أن غرف العملیات والتحكم بالجبیل، تلقت بلاغا يفید بوقوع حادث حريق طريق “الجبیل – الدمام ” في تمام الرابعة إلا عشر دقائق من عصر ھذا الیوم.

وأوضح الدوسري، أنه نتج عن الحريق وفاة وتفحم مقیم من الجنسیة الآسیوية كان نائماً داخل إحدى الشاحنات المتوقفة، مشیراً إلى أن فرق الدفاع المدني سیطرت على الحريق ومنعت امتداده لمحطة البنزين.