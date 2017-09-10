إصابة حاج بكسر بعد سقوطه خلال تدافع الركاب بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

شهدت صالة الوصول بالمبنى رقم 2 في مطار القاهرة إصابة حاج مصري باشتباه كسر في الركبة والساعد الأيمن خلال تدافع عشرات الركاب حول سير حقائب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة وتم نقله للمستشفى للعلاج.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، السبت، أنه أثناء تدافع الركاب حول سير رقم 7 بالمبنى رقم 2 للحصول على حقائبهم القادمة على رحلة الخطوط السعودية رقم 335 والقادمة من جدة سقط الراكب ” أشرف سيد مرسى ” 51 عاما وأصيب باشتباه كسر في الركبة اليمنى والساعد الأيمن وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج.