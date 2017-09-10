أمطار غزيرة على محافظة بارق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

هطلت أمطار غزيرة على محافظة بارق اليوم، شملت الأجزاء الجنوبية من المحافظة , سالت على إثرها الأودية والشعاب .

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، السبت، أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي ” مكة المكرمة – المدينة المنورة “ , كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشمال شرق ووسط المملكة , كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق ” عسير – الباحة- جيزان – مكة المكرمة “ .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف يصل الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج مائج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.