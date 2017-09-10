5% انخفاض في قيمة الأسهم المتداولة بالسوق الموازية " نمو " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق الموازية ” نمو ” بنهاية أغسطس الماضي 54.63 مليون ريال، بانخفاض نسبته 5.21% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.39 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض 4.67% مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضح التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر على تداول أن مجموع قيم عمليات شراء ” المستثمر ” خلال هذه الفترة بلغ 51.63 مليون ريال، تمثل 94.52% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 49.77 مليون ريال، تمثل 91.11% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية ” المستثمر ” فقد شكلت 99.21% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 آب 2017، بارتفاع 0.09% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي خلال الفترة المذكورة 1.49 مليون ريال تمثل 2.72% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.77 ملايين ريال تمثل 6.90% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي فقد شكلت 0.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أغسطس 2017، بانخفاض 0.10% مقارنة بالشهر الماضي.