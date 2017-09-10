وزير البترول الأسبق يصل القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

وصل إلى القاهرة مساء اليوم أحمد زكى يمانى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بالمملكة، قادما من جدة بينما غادر الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال الشهير إلى جدة.

أنهى وزير البترول الأسبق إجراءات وصوله بطائرة خاصة من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال، فيما ادر من نفس الصالة صالح كامل، بطائرة خاصة إلى جدة.