 وزير البترول الأسبق يصل القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

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وزير البترول الأسبق يصل القاهرة

وزير البترول الأسبق يصل القاهرة
عبده أبوالفضل(صدى):

وصل إلى القاهرة مساء اليوم أحمد زكى يمانى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بالمملكة، قادما من جدة بينما غادر الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال الشهير إلى جدة.

أنهى وزير البترول الأسبق إجراءات وصوله بطائرة خاصة من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال، فيما ادر من نفس الصالة صالح كامل، بطائرة خاصة إلى جدة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33816 ] نشر منذ 1 ساعة

ويش عندهم واحد يرحل والثاني ينزل ؟؟

[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههه وش استعراض هبوط وصعود

[ عدد التعليقات: 3481 ] نشر منذ 26 دقيقة

طيارات خاصَه . وسيارات خاصَه . وعقارات خاصَه . ويخوت خاصَه . وساعات خاصَه . و مَزارِع خاصه .
.
اللهم لا حَـسَد الله يـهنيهم ويسعِدهم بِحَلالهم والله سبحانه إللي عـطاهم يـعطينا .😅.

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