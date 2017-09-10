عمان: القطاع الخاص يعزز نمو المصارف - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

أظهرت بيانات رسمية، نمو نشاط البنوك التجارية في سلطنة عمان، على أساس سنوي، في يونيو الماضي، لتسجل الودائع والائتمان ارتفاعا ملحوظا.

وذكر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية في السلطنة، الصادر عن البنك المركزي، أن رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية نما بنسبة 3.9%، في نهاية يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5.5% ليصل رصيده إلى 18.1 مليار ريال عُماني (47 مليار دولار).

كما وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.8 مليار ريال (7.3 مليارات دولار)، بنمو بلغت نسبته 8%، بينما سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة طفيفة بنسبة 0.7% ليبلغ 1.3 مليار ريال (3.4 مليارات دولار).

وفي الجانب الآخر، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن تقرير المركزي، زيادة بنسبة 2.7%، لتبلغ 18.7 مليار ريال (48.6 مليار دولار)، في يونيو، مقارنة مع 18.2 مليار ريال (47.3 مليار دولار).

وشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 4.5%، لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مسجلة 1.1 مليار ريال، في حين زادت ودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية بنسبة 2.4%، لتصل إلى حوالي 12.3 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال في يونيو 2016، لتشكل ما نسبته 65.6% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر، في مايو الماضي، أن سلطنة عُمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.