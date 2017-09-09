 ⁠⁠⁠⁠⁠المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 9

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة

⁠⁠⁠⁠⁠المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة

⁠⁠⁠⁠⁠المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة
نايف السالم(صدى):

ارتدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الزى الإسلامى، خلال زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف للمملكة.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الصورة على صفحتها الخاصة على ” فيسبوك ” قائلة: ” سألونى فى المملكة عما إذا كنت سأرتدي الزى المحلى ” .

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، وصل إلى جدة اليوم السبت فى زيارة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين.

 


الوسوم:, , , , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33816 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز ..

[ عدد التعليقات: 17955 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 11 دقيقة

زي إسلامي يا اخ نايف؟ تذهب للسوق او للمسجد وتجد نساء المملكة بهذا الشكل من اللباس ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *