⁠⁠⁠⁠⁠المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ارتدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الزى الإسلامى، خلال زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف للمملكة.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الصورة على صفحتها الخاصة على ” فيسبوك ” قائلة: ” سألونى فى المملكة عما إذا كنت سأرتدي الزى المحلى ” .

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، وصل إلى جدة اليوم السبت فى زيارة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين.