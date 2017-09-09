⁠⁠⁠⁠⁠المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترتدي الزى الإسلامي في المملكة
ارتدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الزى الإسلامى، خلال زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف للمملكة.
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الصورة على صفحتها الخاصة على ” فيسبوك ” قائلة: ” سألونى فى المملكة عما إذا كنت سأرتدي الزى المحلى ” .
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، وصل إلى جدة اليوم السبت فى زيارة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18806 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو شافت سيدةالأعمال باعشووووونه
وش لابسه ضيق وشبه عري
وتطلع فالسنابات كان غيرت رايها😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33816 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ..
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك مالبستيه ، يا انسه منكل بس باقي سالي ، زمن فلم كرتون سالي .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17955 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب زين حلوا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17955 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3481 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب . منتازه .😊👍🏽.
abdul[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 11 دقيقة
زي إسلامي يا اخ نايف؟ تذهب للسوق او للمسجد وتجد نساء المملكة بهذا الشكل من اللباس ؟