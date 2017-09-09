هند صبري تصف أصالة: جميلة الروح والإحساس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” ، صورة لها مع الفنانة السورية أصالة، لتهنئتها على ألبومها الجديد ” مهتمة بالتفاصيل ” .

وقالت الممثلة هند صبري على الصورة: ” صولا جميلة الروح والصوت والإحساس والعقل.. مبروك الألبوم الجديد ويا رب دائماً متجددة ومتألقة ” .