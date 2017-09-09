 هند صبري تصف أصالة: جميلة الروح والإحساس - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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هند صبري تصف أصالة: جميلة الروح والإحساس

هند صبري تصف أصالة: جميلة الروح والإحساس
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” ، صورة لها مع الفنانة السورية أصالة، لتهنئتها على ألبومها الجديد ” مهتمة بالتفاصيل ” .

وقالت الممثلة هند صبري على الصورة: ” صولا جميلة الروح والصوت والإحساس والعقل.. مبروك الألبوم الجديد ويا رب دائماً متجددة ومتألقة ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17937 ] نشر منذ 22 دقيقة

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