هند صبري تصف أصالة: جميلة الروح والإحساس - صحيفة صدى الالكترونية

هند صبري تصف أصالة: جميلة الروح والإحساس
نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” ، صورة لها مع الفنانة السورية أصالة، لتهنئتها على ألبومها الجديد ” مهتمة بالتفاصيل ” .
وقالت الممثلة هند صبري على الصورة: ” صولا جميلة الروح والصوت والإحساس والعقل.. مبروك الألبوم الجديد ويا رب دائماً متجددة ومتألقة ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17937 ] نشر منذ 22 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17937 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب زين حلوا