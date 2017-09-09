" الحمدان " يثمن جهود منسوبي النقل ودورهم في نجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عبر وزير النقل سليمان بن عبد الله الحمدان، عن شكره وتقديره لكل من شارك في خدمة ضيوف الرحمن من منسوبي وزارة النقل، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطيران المدني، مثمّنا لهم عملهم التكاملي وجهودهم التي بذلوها لإنجاز الخطة الشاملة التي تمّ العمل عليها مبكراً مع جميع قطاعات منظومة النقل في الحج، مؤكدا بأنهم كانوا بحجم الثقة والعطاء للوطن.

وأوضح الحمدان أن جهود جميع قطاعات منظومة النقل تكاملت لخدمة ضيوف الرحمن استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، لتقديم خدماتها لجميع القطاعات وضيوف الرحمن محققة بذلك إنجازات من خلال تطبيق الخطط والتنسيق مع باقي القطاعات الأمنية والحكومية والخدمية لتقوم بدورها ومسؤولياتها تجاه حجاج بيت الله الحرام.

ورصد تقرير شامل الجهود والإنجازات التي عملت عليها قطاعات منظومة النقل كافة ، والتي امتازت هذا العام بالتنسيق المشترك والجهود التكاملية، تحت إشراف ومتابعة وزارة النقل، حيث شارك أكثر من 1776 موظفا من منسوبي قطاعات منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وعبر الطرق التي تؤدي إليها، والمطارات والموانئ التي استقبلت الحجاج.

وذكر التقرير أن وزارة النقل قامت بالعديد من الأعمال والجهود عبر تجنيدها إمكانياتها المادية والبشرية، من خلال الإشراف والتنفيذ والمتابعة لخطة نقل أكثر من مليوني و300 ألف حاج طوال فترة أداء المناسك، وتنفيذ جسر في وادي عرنة بوقت قياسي في منطقة المشاعر بطول 208م، وبثلاثة مسارات، وطريق للمشاة بطول 425م لفصل حركة المشاة وحركة المركبات أثناء النفرة.