⁠⁠⁠⁠⁠النقل العام تعلن ضوابط جديدة لسيارات الأجرة وتحذر من التجاوزات - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قررت هيئة النقل العام اليوم إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.

ودعا رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، والإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.

وشدد رئيس هيئة النقل العام على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، مشيرًا إلى أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورًا ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة.

ورحبت الهيئة بتواصل جميع شركات التطبيقات مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق على الإيميل : ‏[email protected]