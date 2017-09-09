ستوك سيتي يوقف انتصارات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوقف ستوك سيتي مسلسل انتصارات مانشستر يونايتد في البريمييرليج بعدما أجبره على التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت على ملعب ” استاد بريطانيا ” ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر الفريقان حتى قبل نهاية الشوط بدقيقتين عندما وضع المهاجم الألماني، من أصول كاميرونية، ماكسيم تشوبو-موتينج أصحاب الأرض في المقدمة إثر تمريرة عرضية من اليمين من السنغالي مامي بيران ضيوف حولها موتينج بقدمه في شباك الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.. إلا أن رد ” الشياطين الحمر ” جاء سريعا بعدها بدقيقتين برأس ماركوس راشفورد الذي اصطدمت كرة الفرنسي بول بوجبا برأسه وحولت طريقها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، وضع البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو المان يونايتد في المقدمة بحلول الدقيقة 58 بعدما استلم تمريرة رائعة من هنريك مخيتاريان ليجد نفسه في مواجهة جاك بوتلاند ليسدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس لترتد له من جديد ليسكنها هذه المرة في الشباك.. ورفع لوكاكو رصيده بهذا الهدف لأربعة يعتلي بها صدارة هدافي المسابقة.

إلا أن موتينج واصل التألق وهز شباك دي خيا مجددا في الدقيقة 63 بعدما قابل ركنية السويسري شيردان شاكيري برأسه داخل الشباك.

وشاهد الدولي المصري الشاب رمضان صبحي تعادل فريقه من على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

وبهذا يتوقف قطار كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو في المحطة الرابعة ويفقد أول نقطتين ليصبح رصيده 10 نقاط ويتقاسم صدارة الترتيب مع الجار مانشستر سيتي، الذي دك شباك ليفربول بخمسة أهداف، مع أفضلية الأهداف لليونايتد.. في المقابل، بات رصيد ” البوترز ” 5 نقاط في منتصف ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.