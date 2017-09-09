نجاح باهر لعروض " ساعة فن " - صحيفة صدى الالكترونية

جدة(صدى):

وسط حضور جماهيري كبير قدمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء أمس الجمعة عروض ” ساعة فن ” على مسرح الجمعية.

وتأتي هذه العروض تحت إشراف لجنة المسرح النسائي ، وقد تنوعت العروض وتناولت العديد من الفقرات الهادفة والشيقة منها : سكتش كوميدي ، غناء ، عزف ، لوحات استعراضية جماعية وفردية ، ستاند آب كوميدي وتمثيل صامت ومكياج سنيمائي وغيرها ، التي شهدت تفاعل الحضور ونالت على استحسانهم .

وشارك في نجاح العروض فريق متكامل مكون من:

رئيسة لجنة المسرح المخرجة سامية البشري ونائبتها منال البشري و مقدمة العروض المتألقة دوزا رضوان .

كما شارك في العروض: املقون ، نيا، الجوهرة ، علا فلاته، ريكس، عبير خالد ، فريق امبرينت،كوتش إيمان الوتيد (NKO) ، ريماس الحربي ، مها الوتيد ، هدية شيخ البساتنة, نجاة الراقي ، جميله حسن ، وفاء سعيد الجبرتي ، خديجة وفاطمة الحبشي ، سهام الصميلي ، شوق الفرج ، طيف الغامدي ، عذاري صيرفي ، لمى ، سميرة حسن يونس ، زينب حسن جيزاوي ، ماديو وغيرهن .

وإدارة تنظيم واستقبال كلاً من: نبيلة سندابي، رزان خان، ود عبيد، ريم علي، سمية سندابي ، و إدارة الكواليس : وجدان البشري.

من جانبها أكدت رئيسة لجنة المسرح المخرجة سامية البشري انه نظرا للإقبال الكبير الذي فاق عدده كل التوقعات وتلبية لرغبة الجمهور الكريم سيكون هناك عرض أخير لصيف هذا الموسم يوم الجمعة المقبل على مسرح الجمعية كما سيتم الإعداد والتجهيز للموسم القادم 1439 هـ وإظهار عروض ( ساعة فن ) في حلتها الجديدة كما أوضحت البشري أن لجنة المسرح النسائي تستقبل مختلف المواهب النسائية ودعمهم وتنمية مواهبهم وإبرازها على خشبة المسرح .

من جهته أعرب فيصل الزيات مشرف اللجان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته العروض من حضور جماهيري كبير، لافتاً أن ما تم تقديمه هو عبارة عن عروض فنية متنوعة هادفة نسعى من خلالها إدخال البهجة والسرور والفائدة للجمهور الكريم، وما تحقق من نجاح يعود للأداء الرائع لفتيات ساعة فن.

كما أكد الزيات أن النجاح الحقيقي لهذه العروض هو الجمهور الغفير الذي حضر وتفاعل معها وأشاد بها .

فيما أكد الدكتور عمر الجاسر مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة أن ما تقدمه الجمعية من أنشطة وفعاليات متنوعة وهادفة يأتي ضمن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجمعية للحراك الثقافي والفني الذي تشهده مملكتنا الغالية .

وأن كافة منسوبي وأعضاء الجمعية يسعون جاهدين لخدمة الوطن في جميع المجالات الفنية والثقافية كالفنون التشكيلية والتصوير والشعر وغيرها من الفنون ، ودعا الجميع بمتابعة الأنشطة والفعاليات الي تقدمها جمعية الثقافة والفنون حيث أنها تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ،، ودام عزك يا وطن .