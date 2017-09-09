الدكتوراه الفخرية للأخصائية محاسن شعيب - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

كرمت بعثة الحج السودانية بمقرها في مكة المكرمة، أخصائي أول محاسن حسن شعيب المشرف على برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة نظير خدماتها الصحية التي قدمتها للحجاج السودانيين، في أطار النشاط الاجتماعي للبعثة، بحضور المشرف على خدمات الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور حسين غنام.

أثنى الدكتور صلاح الهادي مشرف البعثة الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في خدمة ورعاية الحجيج، مثمناً الدور الذي قدمته المحتفى بها؛ في خدمة الحجاج، ومقدما لها درع من حكومة ولاية كردفان إضافة لمنحها الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

فيما أعربت شعيب عن شكرها وتقديرها لبعثة الحج السودانية، مؤكدة مواصلة مجهودها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.