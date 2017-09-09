" الأرصاد " تتبرأ من المستشار المزور - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تبرأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الموطن المدان بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، موضحة أن المذكور يعمل لدى شركة متعاقدة مع الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن المواطن المدان، لم يكن مستشارا بالهيئة بل موظف بشهادة الثانوية العامة مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة.

جدير بالذكر، أنه أوهم إحدى الشركات بعمله مستشارا بالهيئة، وأنه يحمل شهادة الدكتوراه، وعاقبته المحكمة الجزائية بجدة على استخدامه شهادات دكتوراه مزيفة، بالسجن لمدة عام وتغريمه 10 آلاف ريال.