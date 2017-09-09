تعادل سلبي بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي 0-0، مع مضيفه فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل فالنسيا صحوته هذا الموسم واقتناص النقاط من كبار “ الليغا ” بعدما أجبر ريال مدريد أيضاً على التعادل في الجولة السابقة 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبعد تعادل اليوم السبت، تساوى رصيد “ الخفافيش ” و ” الأتلتي ” ولكل منهما 5 نقاط، إلا أن فارق النقاط وضع الفريق العاصمي في المركز الرابع وفالنسيا في المرتبة 7، في انتظار استكمال باقي لقاءات الجولة.