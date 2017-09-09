 عموري جاهز للقاء الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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عموري جاهز للقاء الهلال

عموري جاهز للقاء الهلال
الرياض(صدى):

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش قائمة العيناوي، استعداداً لمواجهة الهلال، بالدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 46 دقيقة

هذا ماتتمناه يافقران وهذا حد طموحكم كاني شايفكم يوم المباراة جمهور مسياري مع العيناويه . لكن إن شاء الله فالكم بردة الوجه يافقراويه

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