عموري جاهز للقاء الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش قائمة العيناوي، استعداداً لمواجهة الهلال، بالدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.