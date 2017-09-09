عموري جاهز للقاء الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 7 ساعات 2٬474 2 اخبار رياضية عموري جاهز للقاء الهلال الرياض(صدى): أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش قائمة العيناوي، استعداداً لمواجهة الهلال، بالدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا. الوسوم:العين, الهلال, عموري
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 5 ساعات
ستتكرر ليلة سدني
ولكن بكومة اهداف للعين
الشاهين[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذا ماتتمناه يافقران وهذا حد طموحكم كاني شايفكم يوم المباراة جمهور مسياري مع العيناويه . لكن إن شاء الله فالكم بردة الوجه يافقراويه