⁠⁠⁠⁠⁠مستشفى الولادة بمكة تنظم حفل لتكريم المرابطين في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نظمت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم السبت، حفلا بمناسبة تكريم المرابطين في حج عام 1438هـ، تحت شعار أبطال الصحة بولادة مكة، وبحضور رؤساء الأقسام وعدد كبير من منسوبي ومنسوبات المستشفى.

أفتتح الحفل بآيات عطرة من الذكر الكريم تلاها كلمة لمدير الخدمات الطبية الدكتور هلال المالكي أشاد فيها بجهود الأقسام المشاركة ببرنامج الحج في تقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية على أكمل وجه، موضحاً أن المستشفى أدت دورها كمستشفى داعمة خلال فترة الحج بالإضافة إلى أن العمليات والمهام داخل المستشفى كانت قائمة دون أي تقصير مقدماً شكره لجميع العاملين في المستشفى.

وتلي ذلك مقطع فيديو من أنتاج العلاقات العامة والإعلام الصحي ضم أهم الإنجازات التي حصلت طيلة فترة الحج؛ بهدف الشعور بفرحة الإنجاز والاعتزاز والفخر بكل جهد قُدم وساهم ولو بجزء بسيط في خدمة الحجيج.

ومن جانبه أعرب مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساندة الدكتور، أحمد الخروبي عن سعادته بنجاح حج هذا العام مقدماً شكره لكل من ساهم وعمل بجد واجتهاد لإنجاح البرنامج، مشيراً إلى أن كل إنجاز نتشرف بإهدائه لخادم الحرمين الشريفين.