⁠⁠⁠⁠⁠سحر نبرة اللغة الفرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

كشفت دراسة أجراها باحثون فرنسيون في شركة ” بابيل ” المتخصصة في تعليم اللغات من خلال تطبيقها مع اللغات الأخرى، أن اللغة الفرنسية لها سحر خاص فى نبراتها مما يجعلها تحتل قائمة النبرات الصوتية مقابل اللغات الأجنبية الأخرى، بل إنها تجذب الرجال عند سماعها.

وأوضح الاستطلاع ، الذي أجرته شركة ” بابيل ” أن 33% من الذين أجرى عليهم أجمعوا على أن نبرات اللغة الفرنسية هي الأكثر تقبلا مقارنة باللغة الإيطالية التى تجذب 19% واللغة الأسبانية 13%.