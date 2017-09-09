⁠⁠⁠⁠⁠سحر نبرة اللغة الفرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

سحر نبرة اللغة الفرنسية
كشفت دراسة أجراها باحثون فرنسيون في شركة ” بابيل ” المتخصصة في تعليم اللغات من خلال تطبيقها مع اللغات الأخرى، أن اللغة الفرنسية لها سحر خاص فى نبراتها مما يجعلها تحتل قائمة النبرات الصوتية مقابل اللغات الأجنبية الأخرى، بل إنها تجذب الرجال عند سماعها.
وأوضح الاستطلاع ، الذي أجرته شركة ” بابيل ” أن 33% من الذين أجرى عليهم أجمعوا على أن نبرات اللغة الفرنسية هي الأكثر تقبلا مقارنة باللغة الإيطالية التى تجذب 19% واللغة الأسبانية 13%.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض مافي الذاكره :::
بونجور 👈صباح الخير
بونسوار 👈مساء الخير
بون نويييي👈ليله سعيده
سافا بين 👈كيف الحال
سانو فابا👈لست بخير
تو مومنك👈افتقدك 😊
جو تيم 👈احبك ❤
جو سوي فاتيكيه👈انا تعبان او مرهق او متعب تجي بدون ضمير عادي
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.الاغلب نسيته للاسف 🤔🤔 يادوب يطلع معي ذولا
حلو لفظهن …..بس معقده جدااااا لدرجة كل حرفين ينتجن حرف ثالث مختلف بالنطق والمد 😥
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17928 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلاً يقول لغتي افضل. بس كل الغات في كافه والعربيه في كافه يكفي انها لغة القرآن لانه لا يونطق بغيرها
شاهدنا طثير مسلمين لغاتهم مختلفه ويقرأون القران بالعربيه فسبحان الذي علم القران
اما الباقي تنفع في موقعها ومواضعها
البيان المبين[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلاً اللغة الفرنسية محببة للنفس لكني عجزت اتقنها مع اني مترجم انجليزي
عبدالله m[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 25 دقيقة
هههههههههههههههههههههه أمحق ساحرة إلا والله تقول واحد بيرجع أكرم الله القراء
الفرنسيين فيهم نرجسية وغرور غريب ومنافقين أتفه الأوروبيين الفرنسيين
سياستكم المنافقة وتاريخكم الإستعماري أقذر من أي دولة
سلم لي على هتلر اللي أذلكم وحجم قدركم