56% من الخلافات الزوجية يعود لإهمال السيدات - صحيفة صدى الالكترونية

56% من الخلافات الزوجية يعود لإهمال السيدات
كشفت دراسة حديثة صادرة عن مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة المصرية، أجريت على عينة عشوائية من المطلقين والمطلقات، ارتفاع نسبة الخلافات الزوجية بسبب إهمال السيدات أنفسهن ومظهرهن وشكل أجسادهن بعد الزواج لـ 56%.
ورصدت الدراسة لجوء الرجال لمحاكم الأسرة في دعاوى النشوز، والطاعة بسبب الملل وعدم تجديد الزوجات لأنفسهن، مما أدى إلى نفور الأزواج من العلاقة الخاصة بينهم، واحتلت النسبة أكثر من 45%.
وعللت الزوجات أثناء سؤالهن على اتهامات الأزواج بإهمال أنفسهن بـ ” انعدام الدفء العاطفي للأزواج، عدم اهتمام أزواجهن بالمقابل بأنفسهن، والضغوط الاجتماعية على المرأة من عمل وتربية الأولاد، وعنف الأزواج، والمشاكل الاقتصادية التى تؤثر على الإقبال على الحياة الخاصة ” .
يذكر أن عدد حالات الطلاق والخلع خلال العام الماضى، وفق أرقام الدعاوى المقدمة لمحاكم الأسرة بسبب إهمال السيدات وأزواجهم لأنفسهم وشكوى كل منهم للطرف الآخر، وصل لـ 9 آلاف دعوى.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17938 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب وبعد
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 4 ساعات
اهااااا😍👆👆👆 جاء هالخبر ع الجرح
نعم هذا الصحيح وهذا ما نعنيه بتعليقات مضت الرجل 👈لايمكن يتحمل المرأه المبتذله في نفسها وشكلها 😊
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.الرجل يريدها متجدده ومتألقه في كل وقت 👍….سالفة جمال الاخلاق والروح بيطق منها ويشق ثيابه😂😂
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.بالطبع ستزداد نسبة الطلاق لان هناك يمشي ويشوف الزين والجمال ويقابل ويعرف شخصيتها كون ديارهم فري ويقارن بينها وبين الفقمه اللي عنده 🤔
فيقعد يندب حظه
.وهناك مايعترفون بالتعدد لاحب يتزوج يطلق الاولى ع طول 👈للباب
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.هنا الله ساتر عليهن لان الرجال مايشوف شي 😁😁 ولا كان صارن في خبر كاااااان 😊👎
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.المفروض بعد هالخبر كل وحده تعرف نفسها تقطع عهد ع نفسها بالتغيير وتكسب فيه اجر 😊
ترى مهما كان ساكت ويحترمك لكن في داخله غير مقتنع فيك وفي اهمالك 😊
حقيقة مؤلمة[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 53 دقيقة
و 65% من الرجال هم سبب كره المرأة للحجاب وتعاليم الدين وهم سبب تمردها لأنه يبيها تحلب الناقة وتعلف الأبل وتسلخ الذبيحة وإذا ماتعرف تعتبر منقصة فيها وإهانة في حقه لأنه كذا ما يقدر يوجب الرجاجيل ويبيها في نفس الوقت رومانسية وأنيقة وتتزين له في الدخلة والطلعة وإذا شاف ممثلة أو مطربة جلس يندب حظة ويردد آآآه على ذا الزين مو الخرتيت اللي عندي
إضافة إلى إنه لما يروح معها للسوق يجلس طول الوقت ما غير يخزخز في ذا الحريم وتارك أم العيال لوحدها وكل ما سألته عن شي قال لا لا مو حلو علشان تطول معه بالسوق وهو كل ما مرت حرمة قام يلولح بذا السبحة ويفرد شنبه
طيب على الأقل أحترم ذا المستورة اللي معك
وكل شوي تغطي يا مره عدلي نقابك وهو من بلد لبلد ومن تطبيق لتطبيق يدردش مع البنيات ويتمقل بذا الحمر العطر
وبالأخير يتزوج عليها يا سوية أو مغربية وتخليه هو اللي يطبخ لها بالله عليكم وين تبون الحريم يتسنعن
أبومجاهد[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 52 دقيقة
بعض الحريم يجيبون النفسيه لأزواجهم يرجع البيت يبي يرتاح ويبيها تستقبله بالترحيب والمحبه ويحب يكون البيت للهدوء والطمأنينة وللأسف مايلاقي غير الصياح والخصام ماتقدر الضغوط والمشاكل اللي يمر بها وإذا صارت هي كمان مصدر إزعاج وهموم أكيد بيطلقها ويدور وحده يرتاح معها وتنسيه الهموم مو تزيده هم
لكن ياحريم احمدو الله على أزواجكم وغيرو من اسلوبكم واهتمو بهم قبل يقع الفاس في الرأس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17938 ] نشر منذ 44 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17938 ] نشر منذ 44 دقيقة
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القرشي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 31 دقيقة
اكيد هن البلا شوفوا النسبه تجاوزت النصف بسبب اهمالهن الشخصي
الوحده لاتهتم بشكلها ولا لبسها وتزعل لا خطب عليها
الا ليتنا مثل مصر نطلع ونشوف ونتخير من هالزين وهي تصير تربي الورعان والثانيه للدلع
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرزقنا حور الجنه يالقرشي
تبا الصحيح لا شفت الاناثي الحلوه
اقول الين ماعندنا حريم الا كودهن بعارين الوحده من كبر جنوبها ماتشوف اللي قفاها
القرشي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههههعهه حيالله يالروسان وين الغيبه زماااان ماشفناك تعلق
صدقت ياخوي يالله حور الجنه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9105 ] نشر منذ 13 دقيقة
مظهر البنت وأي شئ من هالتفاهات ممكن يتعدل بسهولة،، المشكلة لو كان حبك لزوجتك فوق المعقول وغاض البصر عن غيرها وكل حياتكـ لها هي فقط ولكن بالمقابل اذا كانت هي من أصحاب العصبية والمزاجية المتقلبة بلا سبب وتصنع المشاكل هالنقطة هي المتعبة خصوصاً للناس الراقية عشاق لحظات الهدوء، عكس بعض الناس عادي مايهمه إذا زوجته تتعامل معه بأي أسلوب لأنه ماخذها أساساً لتفريغ شهوه وتربية درزن عيال فقط،،
ولحظات عواطفه وحبه يدور عليها مع اللي تحسسه بالحب والإهتمام سواءً كانت صادقة أو ممثله بارعه من أجل مصالح شخصية..
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 11 دقيقة
هلابك وغلا يالقرشي
ماتفقد غالي والله بهالتويتر اشغلني عنكم شوي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14298 ] نشر منذ 11 دقيقة
أعوذ بالله من اللي كذا