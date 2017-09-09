56% من الخلافات الزوجية يعود لإهمال السيدات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة المصرية، أجريت على عينة عشوائية من المطلقين والمطلقات، ارتفاع نسبة الخلافات الزوجية بسبب إهمال السيدات أنفسهن ومظهرهن وشكل أجسادهن بعد الزواج لـ 56%.

ورصدت الدراسة لجوء الرجال لمحاكم الأسرة في دعاوى النشوز، والطاعة بسبب الملل وعدم تجديد الزوجات لأنفسهن، مما أدى إلى نفور الأزواج من العلاقة الخاصة بينهم، واحتلت النسبة أكثر من 45%.

وعللت الزوجات أثناء سؤالهن على اتهامات الأزواج بإهمال أنفسهن بـ ” انعدام الدفء العاطفي للأزواج، عدم اهتمام أزواجهن بالمقابل بأنفسهن، والضغوط الاجتماعية على المرأة من عمل وتربية الأولاد، وعنف الأزواج، والمشاكل الاقتصادية التى تؤثر على الإقبال على الحياة الخاصة ” .

يذكر أن عدد حالات الطلاق والخلع خلال العام الماضى، وفق أرقام الدعاوى المقدمة لمحاكم الأسرة بسبب إهمال السيدات وأزواجهم لأنفسهم وشكوى كل منهم للطرف الآخر، وصل لـ 9 آلاف دعوى.