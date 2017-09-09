تمتع بنوم هاديء وأنت قابض على معصم يدك - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أثبتت تحاليل طبية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى معامل ” جرانيون ” بعد رصد الشخص النائم بواسطة جهاز استقبال فى حجم حبة فول السوداني، ومرتبط بجهاز ” سمارت فون ” ، أن الشخص الذي ينام وهو قابض على معصم يده يتمتع بنوم هادئ ويستيقظ وهو في كامل حيويته ونشاطه.

كما أشارت التحاليل إلى أن هناك خليطا من الزيوت النباتية يتم وضعها على منديل يد ويدلك بها الجسم كله تساعد على النوم الهادئ مثل نبات الترنجان وزيت المغنيسيوم الذى يعالج الأرق فى النوم.