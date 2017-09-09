ارتفاع معدل تدفق السياح على جنوب البرتغال - صحيفة صدى الالكترونية

لشبونة(صدى):

أظهرت الأرقام بأن الفنادق والمنتجعات السياحية في إقليم ” الغرب ” بجنوب البرتغال كاملة العدد تقريبا خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ذروة العطلات في هذه المنطقة.

وأفادت الإحصاءات، وفقا لصحيفة ” ذا بورتوجال نيوز ” البرتغالية بأن نسبة الإشغالات قاربت على 94% وذلك بالرغم من انخفاض مصدر السوق البريطاني عقب ضعف الجنيه الاسترليني.

وجاء في الأرقام أن نسبة إشغال الغرف الفندقية بلغ 93.9 % وهو على قدم المساواة مع نفس الشهر العام الماضي ، كما ذكرت أكبر رابطة للفنادق في منطقة الغرب.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن السياح الألمان والإيطاليين والبولنديين والفرنسيين إلى جانب السويديين والبلجيكيين والدنماركيين يفضلون تمضية العطلات هذه المنطقة الواقعة بأقصى جنوب البرتغال.