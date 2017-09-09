القوات الهندية تقتل امرأة باكستانية في كشمير - صحيفة صدى الالكترونية

القوات الهندية تقتل امرأة باكستانية في كشمير
أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل امرأة وإصابة طفلة بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم بشكل مكثف على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلًا عن مسؤولين حكوميين في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير أن القوات الهندية قصفت العديد من القرى الباكستانية بمختلف أنواع الأسلحة .
وبيّنت أن القصف الهندي أدى إلى مقتل امرأة وإصابة طفلة بجروح، إلى جانب تعرض العديد من المنازل السكنية لأضرار ونفوق عدد من الماشية التي كانت ترعى بالقرب من الخط الفاصل .
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