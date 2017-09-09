القوات الهندية تقتل امرأة باكستانية في كشمير - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل امرأة وإصابة طفلة بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم بشكل مكثف على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلًا عن مسؤولين حكوميين في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير أن القوات الهندية قصفت العديد من القرى الباكستانية بمختلف أنواع الأسلحة .

وبيّنت أن القصف الهندي أدى إلى مقتل امرأة وإصابة طفلة بجروح، إلى جانب تعرض العديد من المنازل السكنية لأضرار ونفوق عدد من الماشية التي كانت ترعى بالقرب من الخط الفاصل .