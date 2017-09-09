" الريكشا " تتسبب في مقتل 380 شخصا في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تسببت ” الريكشا ” ذات المحرك في مقتل 380 شخصا في حوادث وقعت على الطرق الهندية بسبب هذه المركبات خلال العام الماضي وفق ما جاء في تقرير عن حوادث الطرق.

وذكرت صحيفة ” تايمز أوف إنديا ” الهندية على موقعها الإلكتروني أن ” الريكشا ” ، التي تماثل ” التوكتوك ” ، لم تعد مصدر إزعاج في المدن الكبرى فحسب، بل باتت تسبب الكثير من الحوادث القاتلة .

وجاء في التقرير أن هذه الحوادث كان المتسبب الرئيسي فيها عربات ” الريكشا ” مما يشير إلى ضرورة الحاجة إلى تحديد طرق يمنع فيها سير هذه المركبات بطيئة الحركة.

وأشارت الصحيفة ى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها قسم أبحاث النقل بوزارة النقل بجمع بيانات متعلقة بالريكشا ذات المحرك التي ظهرت باعتبارها إحدى وسائل الانتقال من محاور النقل الرئيسية إلى الوجهة النهائية من المنازل وغيرها .