 باكستان تستدعي سفير ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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باكستان تستدعي سفير ميانمار

باكستان تستدعي سفير ميانمار
إسلام آباد(صدى):

استدعت وكيلة الخارجية الباكستانية ” تهمينة جنجوعة ” اليوم السبت سفير ميانمار لدى إسلام آباد ” يو ون مائينت ” لإبلاغه عن احتجاج باكستان الشديد إزاء أعمال العنف المستمرة ضد أقلية الروهينجا المسلمة هناك ، مطالبة أياه بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة في أعمال العنف الأخيرة ضد مسلمي الروهينجا .
و أكد سفير ميانمار التزامه بنقل رسالة حكومة وشعب باكستان إلى حكومة بلاده .

وشهدت باكستان أمس سلسلة من المسيرات والاحتجاجات الشعبية طالبت الحكومة الباكستانية بالتحرك من أجل ضمان حقوق المسلمين في ميانمار .


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