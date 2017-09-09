أوبل إنسيجنيا تتزود بمحرك ديزل جديد قوة 205 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تزداد تشكيلة المحركات المتوفرة لأوبل إنسيجنيا حيث ستبدأ الشركة قريبا في إنتاج محرك ديزل جديد من طراز سعة 2.0 لتر بشاحنين توربينيين للسيارة. وسيكون أول محرك من الشركة لتلبية معايير الانبعاثات الأوروبية 6.2 المقبلة، ويتكون المحرك الجديد من أربع أسطوانات وينتج 205 حصان و 480 نيوتن مترمن عزم الدوران.

ويأتي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي مع وظيفة توزيع عزم الدوران. وبفضل هذا الإعداد، يمكن أن تتسارع السيارة من 0-100 كم / ساعة في 7.9 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 233 كم / ساعة . ومن حيث الكفاءة، يمكن أن تستهلك متوسط 6.9 لتر / 100 كم مع انبعاثات كربونية 183 جرام / كم. وعلى سبيل المقارنة، السيارة بمحرك 2.0 لتر بشاحنين توربينين من أربع أسطوانات ديزل بقوة 166 حصان تستهلك 5.2 لتر 100 كم مع انبعاثات كربونية 136 جم / كم.