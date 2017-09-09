البحرين تعلق على تحريفات الدوحة: حكام قطر مثل المنافق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

علق وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، على تحريف مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قائلاً: إن حكام دولة قطر كمثل المنافق الذى لا يصدق فى وعد له.

وغرد وزير خارجية البحرين عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر” قائلاً: ” عن أبى هُريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، و إذا وعد اخلف، وإذا أؤتمن خان “.

وكانت وكالة واس، بثت خبراً عن تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفياً من تميم بن حمد، أمير قطر والذى أبدى رغبته فى الجلوس على طاولة الحوار مع الرباعى العربى ” مصر والسعودية والإمارات والبحرين ” ، ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع، وهو ما رحب به الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهى المملكة من التفاهم مع مصر والإمارات والبحرين، لكن لم تمر دقائق حتى كشف تنظيم ” الحمدين ” الذى يحكم قطر عن وجهه القبيح وإدمانه للكذب، من خلال بث تقرير على وكالة الأنباء القطرية حرف كل مضمون المكالمة، وهو ما دفع المملكة إلى إعلان تعطيل أى حوار مع الدوحة.

وادعت الوكالة القطرية الرسمية أن اتصال تميم بالأمير محمد بن سلمان جاء بناء على طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زاعمة أيضاً أن الأمير محمد وتميم أكدا خلال الاتصال الهاتفى على ضرورة حل هذه الأزمة من خلال الجلوس على طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجى، كما زعمت الوكالة القطرية أن الأمير محمد بن سلمان طلب من تميم الموافقة على تكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول، وهو ما وافق عليه تميم، الأ أن الخارجية السعودية كذبت كل ما جاء فى بيان الوكالة القطرية التى أعادت الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى.