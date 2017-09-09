الجارالله: الخارجية القطرية والجزيرة اهانتا تميم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسية الكويتية، أن أمير الكويت كان همه إعادة قطر إلى السرب الخليجى خلال التسعين يوما الماضية، منتقدا تأكيد وزارة الخارجية القطرية وقناة الجزيرة أن اتصال تميم بالمملكة كان بأمر من الرئيس الأمريكى.

وكتب الجار الله عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر” ، ” ما أدرى ليش وزارة الخارجية القطرية ومعها قناه الجزيرة وصفت اتصال تميم بأمر من الرئيس الأمريكى هذه مهانة للأمير تميم وكأن اتصاله مفروض عليه ” .

وأوضح الجار الله ” تسعين يوم أمير الكويت كان همه إعاده قطر إلى السرب الخليجى تجشم المتاعب من رحلاته المكوكيه وأخيرا هاتف تميم ولى عهد المملكة دون علم الوسيط .