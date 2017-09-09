امرأة تشعل النيران في ابنها الغير شرعي - صحيفة صدى الالكترونية

امرأة تشعل النيران في ابنها الغير شرعي
تجردت سيدة مصرية من مشاعر الأمومة والإنسانية ، واقدمت على قتل طفلها الصغير بطريقة بشعة .
وكانت الشرطة المصرية ، ضبطت سيدة ،لأتهامها بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، حرقاً. إلّا أنّها نفت بدورها التّهمة. ولكن، بعدما واجهتها سيّدة رأتها تخرج من الشقة مسرعة عند اندلاعالحريق، اضطرت من بعدها الاعتراف بأنّها من قامت بهذا العمل اللا انساني.
وفي التفاصيل، أشعلت السيدة بزجاجة بنزين، صالون شقتها، حيث كان الطفل نائماً، مما أدّى الى وفاته وتفحّم جثته. وأشارت مصادر قريبة منها، أنّها أرادت التخلص من ابنها، لأنها أنجبته بطريقة غير شرعية، بعدما عُيّرت به.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10996 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد ٣سنوات
توك تستوعبين
الناس تعيرك فيه
ووش ذنبه🤔🤔 ؟؟؟
كان من الاجدر تحرقين بنفسك ياسافله
قوقاز[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عـلاها زانيه وقـاتِـلة ولَـدها الله ياخذها .😱😡.
نورة[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله ع كل زان وزانية
loloa.[ عدد التعليقات: 5478 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبها الله فوق مصيبتك بالزناء تزيدينها بقتل روح بريئه من افعالك الشينه هالطفل خصمك امام الله يوم الحساب