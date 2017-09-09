امرأة تشعل النيران في ابنها الغير شرعي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تجردت سيدة مصرية من مشاعر الأمومة والإنسانية ، واقدمت على قتل طفلها الصغير بطريقة بشعة .

وكانت الشرطة المصرية ، ضبطت سيدة ،لأتهامها بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، حرقاً. إلّا أنّها نفت بدورها التّهمة. ولكن، بعدما واجهتها سيّدة رأتها تخرج من الشقة مسرعة عند اندلاعالحريق، اضطرت من بعدها الاعتراف بأنّها من قامت بهذا العمل اللا انساني.

وفي التفاصيل، أشعلت السيدة بزجاجة بنزين، صالون شقتها، حيث كان الطفل نائماً، مما أدّى الى وفاته وتفحّم جثته. وأشارت مصادر قريبة منها، أنّها أرادت التخلص من ابنها، لأنها أنجبته بطريقة غير شرعية، بعدما عُيّرت به.