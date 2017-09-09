بالصور.. انطلاق رينو توينجو Iconic Edition في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أطلقت شركة رينو اصدار جديد خاص من طراز توينجو باسم Iconic Edition في المملكة المتحدة، مع تسليم أولى النسخ من هذه السيارة ابتداء من هذا الشهر. ويبدأ السعر من 14.595 جنيها إسترلينيا (18.833 دولار) للنسخة بناقل حركة يدوي أو 15.515 جنيها إسترلينيا (20.020 دولار) للنسخة بناقل أوتوماتيكEDC ، وتزعم رينو أنه بفضل معدات النسخة الإضافية، فإنها توفر للعملاء 740 جنيها إسترلينيا (955 دولار).

وتتوفر في ثلاثة ألوان خارجية هي الكريستال الأبيض، الماس الأسود، والأخضر النعناعي كما أنها تعتمد على نسخة ديناميك من توينجو وتضيف لها مجموعة من التحديثات الخارجية التي تشمل هذه الشعارات الجانبية ” Iconic ” ، عجلات ألومنيوم حصرية 16 بوصة، مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا، فتحة سقف قابلة للطي من القماش .

وفي الداخل يوجد فرش مصنوع من الجلد المزين بالخرز، وباقة لونية بلون الأخضر النعناعي اللامع مع لمسات ملونة حول المقصورة، وفرش أرضية مع بنفس اللون الأخضر. وهي مجهزة أيضا مع المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية ومساحات الزجاج الأمامي الآلية، مصابيح الضباب الأمامية، مرايا كهربائية بخاصية التسخين، نظام الملاحة R-Link ، راديو DAB، وتقنية بلوتوث، والتحكم في المناخ، ومثبت سرعة مع محدد للسرعة.

وتأتي القوة من محرك بنزين TCe بشاحن توربيني بقوة 89 حصان والذي يسمح للسيارة بالتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة في 10.8 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 103 ميل في الساعة (166 كم / ساعة). وهذا الإصدار من توينجو يحقق استهلاك وقود بنسبة 65.7 ميلا في الجالون ( 4.3 لتر / 100 كم) مع انبعاثات بمعدل 99 جم / كم من الكربون.