أقنعة طبيعية لعلاج تقصف الشعر - صحيفة صدى الالكترونية

أقنعة طبيعية لعلاج تقصف الشعر
إذا كنت من بين العديد من السيدات اللواتي يعانين من مشكلة الشعر التالف في نهاية فصل الصيف، ننصحك باعتماد ما يناسبك من هذه الأقنعة الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في إعادة النعومة والحيوية إلى الشعر المُتعب، الجاف، والمُتقصّف:
1 – قناع الصبّار لترطيب الشعر بالعمق:
لترميم ألياف الشعر التالف، أنت بحاجة إلى ترطيبها وتغذيتها بواسطة الزيوت النباتية. ولكن بما أن تفويح هذه الزيوت عن الشعر قد يكون صعباً بعض الشيء يُستحسن خلطها بالجل المستخرج من نبات الصبّار الذي سيسهّل امتصاصها من جانب الشعر وإزالتها عنه عند غسله.
اخلطي من ملعقة إلى 3 ملاعق (حسب طول الشعر) من جل الصبّار مع الكمية نفسها من زيت نباتي تختارينه. ويمكن أن تضيفي إليها بضع قطرات من زيت إكليل الجبل الأساسي الذي يعمل على تقوية بنية الشعر. طبّقي هذا القناع على شعركِ الرطب، دلّكيه جيداً واتركيه لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً بالماء قبل غسله بالشامبو.
2 – حمّام زيت الزيتون لتغذية الأطراف الجافة:
عندما يكون الشعر تالفاً يصبح بحاجة إلى الكثير من التغذية والترطيب. جرّبي تغليف أطرافه بزيت الزيتون ثم طبّقي على شعركِ قبعة حمام ولفيّه بمنشفة دافئة تتركينها على رأسكِ طوال الليل. أما في صباح اليوم التالي، فسوف تذهلكِ النعومة التي اكتسبها شعركِ.
3 – قناع البيض لتنعيم الشعر:
نحن نعرف أن أنواع الشامبو التي تحتوي على خلاصة البيض تساعد في تنعيم الشعر على المدى الطويل، أما إذا أردتِ الحصول على نتيجة فورية فننصحكِ بتحضير قناع البيض الذي يتضمّن المكونات التالية: صفار بيضة، ثمرتين ناضجتين من الموز والأفوكادو، وكوب من الزيت النباتي.
ابدئي بهرس ثمرتي الموز والأفوكادو، ثم اضربي الزيت والبيض في الخلاّط الكهربائي للحصول على خلطة شبيهة بالمايونيز. اجمعي الخلطتين معاً وطبّقي هذا القناع على شعركِ لمدة تتراوح بين 15 دقيقة وليلة كاملة، على أن تتم إزالته بالماء قبل غسله بالشامبو.
4 – قناع الحامض وزيت الزيتون لإضفاء الحيوية على الشعر:
اخلطي صفار بيضة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من عصير الحامض. طبّقي هذا القناع على شعركِ الرطب واتركيه لمدة 10 دقائق بعد تغليفه بمنشفة دافئة ثم اشطفيه جيداً بالماء قبل الشامبو.
وللحفاظ على صحّة شعركِ طوال العام، ننصحكِ دائماً بحمايته من التلف عبر تجنّب تخليصه عندما يكون رطباً، عدم تسريحه بقسوة، والتخفيف قدر المستطاع من إخضاعه للتلوين المتكرّر والعلاجات الكيميائية التي تؤدي إلى إضعافه.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10996 ] نشر منذ 3 ساعات
لم اجد مثل التغذيه 👈الفمويه
فعاله ونتائجه طويلة المدى
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.ممكن الاقنعه اعلاه تنفع لابأس فيها
لكن لازم وجود 👈حبوب مكملات غذائيه
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.قص الشعر باستمرار 👈يجدد الاطراف وتكون دائما خاليه من التقصف 👍
بس قناع البيض 😷😷😷 دخيل الله مايحل عن الشعر ابتعدن عنه قدر الامكان
او استخدمن مايونيز بديله
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.او يمكن استخدام البيض مع 👈قرنفل مطحون يطلع اخف ريحه وعن تجربه ممتاز القرنفل 👍 يعطي لمعه
طبعا القرنفل طلع احدى مكونات 👈 بروتين الشعر اللي يستخدمونه المشاغل
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 ساعات
التقصف علاجه القص قصي الأطراف المتقصفة وان شاء الله الأمور تمام
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10996 ] نشر منذ 3 ساعات
الشعر والبشره
اهم حاجتين يحتاجن اهتمام
لان مايعكس صحة الانسان وحيويته الا شعره وبشرته 😍😍
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10996 ] نشر منذ 3 ساعات
وفيه طرق فوريه مثل 👈حقن البلازما بفروة الراس
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.يسحب دم من دم المتقدم بمقدار 7 براويز ويتم تنقية الدم وفصل البلازما
ويحقن في فروة الراس مباشره وفي الوجه ايضا
هذا 👈اللي يسونه الممثلات 😍
وقتهن مايسمح لهن بالتجارب والانتظار زينا 😥😥
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.في ديرما قيمته ٩٠٠ واحيانا يصل ١٥٠٠
وفي الكويت لما مره سالت طلع بحدود ٢٠٠٠ريال
ماحس يستحق كل هذا لانه بسيط بس الجشع والطمع ماخلا احد
برق[ عدد التعليقات: 10802 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشغلكن الله يالحريم بالشعر والبشره 🤔🤔🤔🤔
الحمدلله حنا يالرياجيل لا نستخدم هالخراميط حقتكم ولا اي شي والحمد
لله من قبل ومن بعد البشره صافيه والشعر يلمع وكثيف والأمور زاااانه وعال
العال ، وانتن مشغلكم ربي
الوقت عندكن ضايع والدراهم ضايعه والماء ضايع واللَّيف ضايعه ومع
ذلك البشره متكرمشه والشعر متساقط ومتقصّف وربنا وربكم الله
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10996 ] نشر منذ 1 ساعة
البشره المتكرمشه يابوفارس ا والتالفه بمعنى اخر
لايمكن هالامور تنفع فيها 👈لانها وسائل[ وقائيه] للمحافظه في حالة البشره الصحيه فقط ✋
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.واعتقد انه من الحماقه والغباء ان وحده بشرتها تعبانه وجايه تطبق وسائل الوقايه او الحمايه
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.لان حالتها تستدعي 👈وسائل [علاجيه] لاوقائيه 😊
فطبيعي انها ماراح تستفيد ولاحتى ١بالميه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10996 ] نشر منذ 51 دقيقة
حتى البشرات تختلف مو كل بشره ان طبقت وسائل الوقايه توصل لنفس النتيجه ✋
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.ع حسب نوع ولون وقوام البشره تاتي النتائج 😊
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.يعني مو وحده سمراء مثلا تجي تطبق شي عشان تبي تقلب 👈بيضاء بطرفة عين
خيرررر يامة الله ترى االموضوع مو مصباح علاء الدين
هو فقط يعطيك نضاره وحيويه وصحه دون تأثير ع لون الجلد
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الدكتور رياض البقمي ذكر موقف قال جتني وحده بشرتها تمام وصحيه لكن سمراء قالت لو سمحت ابي بشرتي تصير بيضاء ع وردي 😂😂😂 قعد يضحك يقول ياختي حنا نعالج مانبيع خلطات قالت له لا فلانه تعالجت عندك قال اكيد ان فلانه تختلف عن لون بشرتك
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. عشان هيك لما الطموح عند الوحده يكبر بزيادة هنا مشكلتها هي لامشكلة الوسائل 😊
. تجي تعمل زحمه وتشتكي انها مااستفادت شي 👈وهي في الحقيقه استفادت النضاره والحيويه
لكن هي مو مالي عينها هي تبي تصير بياض الثلج ع غفله 😂😂😂 لانها تقارن نفسها بغيرها
loloa.[ عدد التعليقات: 5478 ] نشر منذ 44 دقيقة
دامها كلها خلطات طبيعية ومعروف لكل منهم فوائدها
جميلتي الانثى عليك بالاهتمام ليزداد جمال خلقة الله فيك 😍