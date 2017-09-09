 حب لقاء الله - الشيخ صالح المغامسي - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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حب لقاء الله – الشيخ صالح المغامسي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33827 ] نشر منذ 34 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وغفر لنا ولك ,, آمين ,,

,, بس ليش هاالتمثيليه والموسيقى المؤذيه في مثل هذا الحديث الطيب ؟؟

[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يجزاه خير
اظن يابو محمد ماهو من الشيخ
كلن ياخذ المقطع ويركب عليه تاثيرات يظن انها مناسيه

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