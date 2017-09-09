حب لقاء الله - الشيخ صالح المغامسي - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 9
سبتمبر
جزاك الله خير ياشيخ وغفر لنا ولك ,, آمين ,,
,, بس ليش هاالتمثيليه والموسيقى المؤذيه في مثل هذا الحديث الطيب ؟؟
الله يجزاه خير
اظن يابو محمد ماهو من الشيخ
كلن ياخذ المقطع ويركب عليه تاثيرات يظن انها مناسيه
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33827 ] نشر منذ 34 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وغفر لنا ولك ,, آمين ,,
,, بس ليش هاالتمثيليه والموسيقى المؤذيه في مثل هذا الحديث الطيب ؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يجزاه خير
اظن يابو محمد ماهو من الشيخ
كلن ياخذ المقطع ويركب عليه تاثيرات يظن انها مناسيه