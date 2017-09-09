دراسة: حمض الفوليك يقلل الإصابة بمرض التوحد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجد باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم 800 ميكروجرام أو أكثر من حمض الفوليك لديهم خطر أقل بكثير من تطوير اضطراب طيف التوحد، حتى إذا تعرضت أمهاتهم لمبيدات حشرية أو زراعية.

وقالت الدكتورة ” ريبيكا شميت ” ، أستاذة فى قسم علوم الصحة العامة، إنه ينبغى أن تحاول الأمهات تجنب مبيدات الآفات، خاصة إذا كن يعيشن بالقرب من الزراعات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون فى 296 طفلا بين 2 و 5 سنوات ممن تم تشخيص حالتهم بالتوحد، وأجريت مقابلات مع الأمهات حول تعرضهن لمبيدات الآفات المنزلية أثناء الحمل، فضلا عن تناولهن حمض الفوليك و فيتامين ب.

وجد الباحثون أن الأمهات اللاتى أخذن أقل من 800 ميكروجرام وواجهن مبيدات الآفات المنزلية أو الزراعية، فكان لديهن خطر أكبر بكثير بأن يكون لديهن طفل مصاب بالتوحد مقارنة بالأمهات اللاتى أخذن 800 ميكروجرام من حمض الفوليك أو أكثر ولم يتعرضن لمبيدات الآفات.

وأضاف الباحثون أن حمض الفوليك له دور حاسم فيى تعزيز صحة الحمض النووى وهو ما يترتب عليه النمو السريع وتجنب الإصابة بالعيوب الخلقية.