دراسة: حمض الفوليك يقلل الإصابة بمرض التوحد - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: حمض الفوليك يقلل الإصابة بمرض التوحد
وجد باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم 800 ميكروجرام أو أكثر من حمض الفوليك لديهم خطر أقل بكثير من تطوير اضطراب طيف التوحد، حتى إذا تعرضت أمهاتهم لمبيدات حشرية أو زراعية.
وقالت الدكتورة ” ريبيكا شميت ” ، أستاذة فى قسم علوم الصحة العامة، إنه ينبغى أن تحاول الأمهات تجنب مبيدات الآفات، خاصة إذا كن يعيشن بالقرب من الزراعات.
ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون فى 296 طفلا بين 2 و 5 سنوات ممن تم تشخيص حالتهم بالتوحد، وأجريت مقابلات مع الأمهات حول تعرضهن لمبيدات الآفات المنزلية أثناء الحمل، فضلا عن تناولهن حمض الفوليك و فيتامين ب.
وجد الباحثون أن الأمهات اللاتى أخذن أقل من 800 ميكروجرام وواجهن مبيدات الآفات المنزلية أو الزراعية، فكان لديهن خطر أكبر بكثير بأن يكون لديهن طفل مصاب بالتوحد مقارنة بالأمهات اللاتى أخذن 800 ميكروجرام من حمض الفوليك أو أكثر ولم يتعرضن لمبيدات الآفات.
وأضاف الباحثون أن حمض الفوليك له دور حاسم فيى تعزيز صحة الحمض النووى وهو ما يترتب عليه النمو السريع وتجنب الإصابة بالعيوب الخلقية.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 18 ساعة
حمض الفوليك
يعتمد في آليته ع مساعدة الخلايا في الانقسام
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الجرعات الموصى بها لاجل الحمل
قبل الحمل بثلاثة اشهر وحتى الشهر الثالث ينصح 👈 بتناول 400 مايكرو جرام يوميا
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.بعد الشهر الثالث وحتى التاسع ينصح👈برفع الجرعه 600مايكرو جرام يوميا
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.بعد الولاده وفترة الرضاعه ينصح 👈بخفض الجرعه ل 500 مايكرو جرام يوميا
.طبعا المتوفر عندنا هو 5.ملجم وهي تقريبا كافيه ويمكن تناول حبتين
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 18 ساعة
حمض الفوليك
يدخل بشكل اساسي في 👈تركيبة الحبل الشوكي والدماغ للجنين في بداية التكوين
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.ونقصه يؤدي 👈لتشوهات بالحبل الشوكي وبالتالي يؤدي 👈لمرض استسقاء الدماغ اي مايسمى طبيا👈هايدرو سيفلس وهو تراكم السائل الشوكي او النخاعي بالدماغ مماينتج عنه زيادة حجم الراس بشكل كبير للطفل
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.لايوجد علاج نهائيا للمشكله ولكن بالتدخل الجراحي 👈يمكن وضع انبوب من الدماغ يصب في منطقة البطن
.ليفتح مجرى السوائل وتنزل في البطن بدل من تراكمها في الدماغ
.الطريقه ليست فعاله ولكن تحل المشكله بشكل مؤقت
اي انها قد تتعرض الانبوبه للانسداد بفعل كثافة السائل او تتحرك من مكانها مما يخل بعملها
فيدخل الطفل في متاهات العمليات الجراحيه ومضاعفاتها
علاوة ع ذلك انه لابد من تغييرها كل ٦ اشهر ع الاقل لان الانبوب سيقصر مع تقدم نمو الطفل
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.وهناك الكثير في جعبتي ولكن نكتفي في هذا القدر 🤗
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 18 ساعة
اما لااعلم مدى مصداقيه الدراسه بخصوص مرض 👈طيف التوحد
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.ماسمعت ان للفوليك علاقه بالامراض النفسيه 🤔🤔
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.الامراض النفسيه فكرتها 👈اختلال بتوازن الشحنات الموجبه والسالبه وع حسب مكان الخل يحدث المرض
اما 👈صرع او اكتئاب او توحد او طيف التوحد
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.وكون الفوليك له يد في هالأمر فلا اعلم ✋
ماجد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 16 ساعة
امل انتي ما عندك شغل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17963 ] نشر منذ 12 ساعة
اذا اراد الله شيءً فعله صحيح يجب الاخذ بالاسباب ولكن لا ولن يمنع القدر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33845 ] نشر منذ 8 ساعات
بلا فوليك بلا خربطة صعاليك ,,
,, عليكي باالتمر والفواكه والخضار وخبز البر ,, والمرقوق مع اللحم من يوم ليوم ,,
,, اما مركباتهم الكيميائيه ، فهي للتجاره فقط وليست للصحه ,, إن صلحت شيء في تدمِّر شيء أعظم وتنجبر تشتري دواء لمكافحة هذا الطارئ الجديد ، وهكذا دواليك ,, المسأله تدور في حلقه مفرغه مع الأدوية الكيميائية المركبه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17963 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههه وليش متعبين نفوسهم. اكيد علشان المنتجات تنباع
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18813 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفوليك هذه وشنهو من لحيه🤔
ابو مشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
أمل صادقة % وما قصرت أفادت وأجادت في طرحها بكل وضوح وإيجاز
الشرهة على العقليات إللي ما تفهم وتنتقد بدون علم .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 27 دقيقة
معلومة طبية
في غاية الأهمية بمكان
حامض الفوليك انواع
وليس نوع واحد؟؟
لكن اين المصدر الحقيقي
حتى نصدق او نكذب