البرتغال تعين امرأة لقيادة جهاز الأمن السري - صحيفة صدى الالكترونية

لشبونة(صدى):

اتخذ رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قرارا بتعيين امرأة لقيادة جهاز الأمن السري فى البلاد.

وأفادت صحيفة ” ذا بورتوجال نيوز ” البرتغالية أن كوستا أرسل لأعضاء البرلمان اسم ماريا دا جراسا ميرا جوميز لشغل منصب الأمين العام لنظام المعلومات بالجمهورية البرتغالية، والذى يتبع رئيس الحكومة مباشرة وتعتمد عليه وكالتا المخابرات.

وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن تعيين جوميز يأتى بعدما حذر سلفها من أن الأجهزة السرية فى البلاد فقدت كرامتها وعفا عليها الزمن عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التهديدات المطروحة حاليا على الأمن القومى.