بالفيديو.. الحربي: الجهات الرسمية ترصد سنوياً عدم انتظام ١٣٠ ألف موظف حكومي - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

علق الصحفي نايف الحربي تعليقا طريفا حول رصد أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو ، خلو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة نجران من الكادر الطبي والإداري ومن موظفي الاستقبال خلال عيد الاضحى ان الصحة لديها فائض من الاطباء .

وقال الحربي لبرنامج استديو الاخبارية ان مراكز الرعاية الصحية الأولية تعد خط الدفاع الأول ضد الأمراض وتحتاج الى رقابة ومتابعه .

واضاف لا يختلف الكثير حول أهمية تطوير المراكز الصحية ودعمها بالكوادر الطبية .

وبين عدد كوادر وزارة الصحة ٢٥٠ الف من اطباء وفنيين واداريين .

وقال لو أن كل موظف وعامل في مهنته راقب الله تعالى فيما هو مؤتمن عليه لكان له الأثر الفعال على اداء العمل مبيناً ان عدد موظفي الدولة مليون و200 ألف

وزاد قطاعات الدولة تسجل سنوياً ١٣٠ الف حالة غياب وتاخير عن العمل .

واشار الى الرقابة الذاتية وقال بعبارة مختصرة هي قضية إحساس واستشعار بالمسؤولية وهذا معدوم عند اغلب الموظفين.

وتطرق لعدد مراجعي المراكز الصحة على مستوى المملكة ٥١ مليون مراجع.

وامتدح الحربي أبطال الصحة وقال هم قصة نجاح حج ١٤٣٨ فالجهود الصحية التي برزت خلال موسم الحج موضحاً ان عدد الكادر ٣٠ الف.