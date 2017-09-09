حقيقة وفاة النجم سيلفستر ستالون - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نفت صفحات النجم الأمريكي العالمي سيلفستر ستالون ، الاخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عن وفاته، مؤكده ان النجم في حالة جيدة .

وأستمرت الصفحات في نشاطها ولم إذ تفاعله مستمر بها وذلك من خلال نشر صوره بأنه في حالة صحية جيدة، وبالتالي فإن ما تم تداوله بخصوص وفاته يعد مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن سلفيستر ستالون من أصول إيطالية، شارك في بطولة العشرات من الأفلام العالمية من بينها ” روكي ” و ” روبو ” وأوردت وسائل الإعلام العالمية أن ستالون قد يكون انسحب من سلسلة أفلام The Expendables .