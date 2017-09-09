بالفيديو.. لحظة انفجار سيارة في العاصمة الأوكرانية - صحيفة صدى الالكترونية

كييف(صدى):

عرضت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع انفجار سيارة وسط العاصمة كييف، أسفر عن مقتل شخص واحد.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار وقع أمس الجمعة وسط العاصمة، وتواجد داخل السيارة ثلاثة أشخاص، السائق، وامرأة، وطفل.

ونقلت المصادر، أن الانفجار تسبب بمقتل السائق، فيما تم نقل المرأة وهي عارضة أزياء معروفة، إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح خطيرة، ولم يصب الطفل بأي أذى.

من جهتها ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا، أن الضحية هو مواطن من جورجيا، وله سجل إجرامي سابق، في حين أشارت بعض وسائل الإعلام، إلى أن القتيل شارك سابقا بالصراع في دونباس شرق أوكرانيا.