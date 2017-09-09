بالصور.. إعلاميات يٌدافعن عن لٌجين عمران بعد أزمتها في دٌبي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الإعلامية لٌجين عمران لحملة مٌضاده لتشويه صورها بعد انتقادها للثمن الباهظ لفاتورة الكهرباء والماء في منزلها بدبي ، حيث أٌتهمت لٌجين بالحريض على حكومة دٌبي .

ومن جانبهن دافعت عدد من الإعلاميات زميلات الإعلامية لٌجين عنها ، وكانت من أوائل المدافعين عنها صديقتها المقربة مهيرة عبد العزيز التي كتبت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : “‏⁧‫ خليجنا واحد‬⁩ .. الله يديم وحدتنا. ‏عرفتها لسنوات واعرف مدى حبها وولائها لديرتها الثانية ⁧‫دبي‬⁩ و ⁧‫الامارات‬⁩ ‏⁧‫” .

أيضا علا الفارس هي الاخرى دافعت عن لجين وكتبت عدة تغريدات قالت فيها : ” ‬⁩‏مؤسف تحوير الامور بهذا السياق لإقناع الجمهور بأوهام اختلقها من يقف خلف الزوبعة وهي بعيده عن المغزى الحقيقي من المشاركة.”

وكانت الكاتبة والناقدة الاماراتية مريم الكعبيشنت هجوما لاذعا على لجين عمران اتهمتها بتحريك الفتنة الامر الذي جعل لجين ترد عليها انها تريد الاصطياد بالماء العكر.