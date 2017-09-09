هاشتاج " لا عاد تتصل بدون ولي أمرك " يسخر من تميم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، هاشتاج بعنوان: ” #لاعادتتصلبدونولي_امرك ” ، بعد ما فعله الإعلام القطري من تحريف مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأثار ما فعله الإعلام القطري من تحريف غضبا واسعا، وانتقده عدد كبير من النشطاء ووصفوه بـ ” خيال المآتة ” و بـ ” بالطفل الصغير “.

وقال الناشط محمد البكيري: #ياصغير_لاتكذب لحلم الكبار سقف كفاية.

وغردت لمي فارس قائلة: ” #لاعادتتصلبدونولي_امرك ” اشو يللي مسهرك لآخر الليل ،، انو نيم بكير.

وعلق عبدالعزيز البوعينين قائلاً: هذا شيخ ” خيخه “.

وتداول النشطاء في هذا الصدد صورة مكتوب عليها: أنت كذاب مثل أبوك.

وكان الأمير محمد بن سلمان تلقى، اتصالًا هاتفيًا مساء أمس من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأبدى أمير دولة قطر – خلال الاتصال – رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

ورحب الأمير محمد بن سلمان ، برغبة تميم بن حمد آل ثاني، وبعدها نشرت وسائل إعلام قطرية تحريفا للخبر.