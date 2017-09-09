القبض على عصابة تستغل فتاة للإيقاع بالضحايا - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على عصابة تستغل فتاة للإيقاع بالضحايا
أقدمت عصابة إجرامية مغربية متخصصة بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح ، على استغلال فتاة للإيقاع بالضحايا .
حيث ألقت عناصر الأمن الوطني في منطقة الحي المحمدي المغربية ، القبض على رئيس عصابة إجرامية تعتمد على فتاة، للإيقاع بالضحايا، وتسهيل عملية السطو على ممتلكاتهم.
وكانت الفتاة تقوم بإغراء الضحايا واصطحابهم إلى اماكن خالية، حيث ينتظرها أفراد العصابة المدججين بالأسلحة، ويقوموا بمفاجئة الضحايا وسلبهم اموالهم وهواتفهم النقالة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، قبل أن يخلوا سبيلهم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19327 ] نشر منذ أسبوع واحد
إذا هي الي بالصورة ف تستاهل الملايين
هذي ماتحتاج تستدرج احد
رصاصة وحده من نظراتها تخليس مفلس
ومقدم على صك أعسار بعد🤗🤗🤗
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ أسبوع واحد
مو اكيد مايوقع فيهم الا فتاة 😁
كان زمان[ عدد التعليقات: 1437 ] نشر منذ أسبوع واحد
ياكثر اللي راحو فيها بهذه الطريقة …
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19327 ] نشر منذ أسبوع واحد
يا لها من رحلة :-
تبدأ من ظهر الأب ..
الى بطن الأم ..
ومن بطن الأم ..
إلى ظهر الأرض ..
ومن ظهر الأرض ..
إلى بطن الأرض ..
ومن بطن الأرض ..
إلى يوم العرض ..
وفي كل محطة ترى العجب..!
وفي النهاية تحط الرحال ..
إما إلى الجنة وإما إلى النار ..
شيئان يحزنان :
رجل لم يدخل المسجد إلا في جنازته
و إمرأة لم تستر نفسها إلا في كفنها.
كم هي مؤلمه إلى متى الغفلة ؟ !!!
حقيقه مره :
يحضرون للدوام في وقته
ويحضرون للمطار قبل موعده
ويحضرون للمستشفى قبل الموعد ايضا
ثم ينامون عن الصلاة ، ويقولون
مشكلتنا نومنا ثقيل !
﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا﴾
درس لي ولك ولمن بعدنا
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة …
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5495 ] نشر منذ أسبوع واحد
يستاهلون الخرفان هم اصلا يعرفون ما يجيبون الاشناب الا بالخرفنة عقولهم ناقصة تركض ورا شهواتهم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3743 ] نشر منذ أسبوع واحد
جِزاهم وأقَل من جِزاهم و يستاهلون كِل ما جاهم .😁😜😅😄.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33913 ] نشر منذ أسبوع واحد
عصابات مختلفين الطرق باالنصب والإحتيالات ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12900 ] نشر منذ 55 دقيقة
اسهل طريقه للايقاع بالرجل المرأه