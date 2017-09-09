القبض على عصابة تستغل فتاة للإيقاع بالضحايا - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت عصابة إجرامية مغربية متخصصة بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح ، على استغلال فتاة للإيقاع بالضحايا .

حيث ألقت عناصر الأمن الوطني في منطقة الحي المحمدي المغربية ، القبض على رئيس عصابة إجرامية تعتمد على فتاة، للإيقاع بالضحايا، وتسهيل عملية السطو على ممتلكاتهم.

وكانت الفتاة تقوم بإغراء الضحايا واصطحابهم إلى اماكن خالية، حيث ينتظرها أفراد العصابة المدججين بالأسلحة، ويقوموا بمفاجئة الضحايا وسلبهم اموالهم وهواتفهم النقالة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، قبل أن يخلوا سبيلهم.