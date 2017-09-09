إعصار إيرما يعود مجدداً ويجتاح كوبا - صحيفة صدى الالكترونية

إعصار إيرما يعود مجدداً ويجتاح كوبا
قال المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، أن قوة الإعصار ” إيرما ” اشتدت مجدّداً إلى الدرجة الخامسة القصوى، فجر اليوم السبت ، مع بدء الإعصار المدمّر اجتياح جزيرة كوبا, بعدما خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة في عديدٍ من جزر الكاريبي.
وأشار المركز أن الإعصار المدمّر ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كلم/ساعة، ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كلم/ساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بسببه بولاية فلوريدا الأمريكية.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 13 دقيقة
سوف تكون فاتورة التعويض لضحايا الأعاصير الامريكية كبيرة جدا أعصار “هارفى” سبب دمار ب 120 مليار دولار والان أعصار أيرما (أيفانكا) سوف يجتاح فلوريدا من المحتمل ان تكون فاتورة التعويض ب 150 مليار دولار كما استمر إعصار خوسيه في جمع قواه في المحيط الأطلسي وكان يقترب من قوة الفئة الخامسة حيث حصد حوالي 435 ميلا (700 كم) شرق وجنوب شرق جزر ليوارد الشمالية ومن المحتمل وصولة للأراضي الامريكية الأسبوع القادم
فاتورة التعويض ستكون كبيرة جدا من المحتمل ان تكون في حدود 350 مليار دولار من ثلاث أعاصير تجتاح الكاريبي وأمريكا في 3 أسابيع السؤال هنا هل تستطيع دول الخليج العربي تحمل فاتورة التعويض خصوصا ان أمريكا لا تستطيع تحمل تلك الفاتورة بمفردها ؟ أرجو من الملوك والامراء العرب التركيز على تنمية شعوبهم وبلدانهم والكفى عن الاكراميات لدول لا تريد لها التطوير والنمو. سبب خراب الشرق الأوسط مع الأسف هي الولايات المتحدة الامريكية