إعصار إيرما يعود مجدداً ويجتاح كوبا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، أن قوة الإعصار ” إيرما ” اشتدت مجدّداً إلى الدرجة الخامسة القصوى، فجر اليوم السبت ، مع بدء الإعصار المدمّر اجتياح جزيرة كوبا, بعدما خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة في عديدٍ من جزر الكاريبي.

وأشار المركز أن الإعصار المدمّر ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كلم/ساعة، ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كلم/ساعة، في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بسببه بولاية فلوريدا الأمريكية.